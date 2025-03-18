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Приватизация в РФ в 2024 году принесла бюджету 132 млрд руб. при плане в 6 млрд

Более половины этой суммы пришлось на продажу "Рольфа" и химических компаний

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Росимущество перечислило в федеральный бюджет РФ в 2024 году 473 млрд рублей, из них дивидендные выплаты компаний с госучастием составили 307 млрд рублей, приватизация имущества казны и корпоративных активов принесла бюджету 132 млрд рублей, сообщил глава ведомства Вадим Яковенко на итоговой коллегии.

По данным Росимущества, плановое задание (405 млрд рублей) по перечислениям в бюджет от управления госимуществом в 2024 году было перевыполнено на 16,8%.

Как сообщалось, в 2023 году Росимущество перечислило в федеральный бюджет РФ 398 млрд рублей, из них дивидендные выплаты компаний с госучастием составили 339 млрд рублей.

По результатам приватизации имущества казны и корпоративных активов в бюджетную систему в 2024 году поступило 132 млрд рублей при плане в 6 млрд рублей. Яковенко отметил, что наиболее крупными стали продажи активов, обращенных в доход государства по искам Генеральной прокуратуры.

Так, группа компаний "Рольф" была реализована за 35 млрд рублей, компании химического сектора ("Волжский Оргсинтез", "Метафракс Кемикалс", "Горно-химическая компания "Бор") - за 38 млрд рублей с установлением ряда инвестиционных и квалификационных условий.

Реализация компаний сельскохозяйственного сектора пополнила бюджет на 42 млрд рублей.

Выступавший на коллегии Росимущества министр финансов РФ Антон Силуанов поставил задачу, чтобы от приватизации в 2025 году поступило в бюджет также не менее 100 млрд рублей, в том числе от активов, перешедших государству по судебным решениям.

Силуанов также заявил, что Минфин считает целесообразным в 2025 году поставить на повестку дня вопросы по так называемой "большой приватизации".

Росимущество Рольф Метафракс Кемикалс Волжский оргсинтез ГХК Бор
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