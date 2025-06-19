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Минфин РФ осенью изучит возможность исключения ОАЭ из "черного списка" офшоров

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Минфин РФ после ратификации соглашения с ОАЭ об избежании двойного налогообложения проанализирует вероятность сохранения налоговых лазеек и примет решение, исключать или нет государство из "черного списка" офшоров.

"Мы проведем аналитику. Если поймем, что там нет налоговых лазеек и вопрос только в нормальном информационном обмене, тогда исключим. Если сохранились какие-то налоговые лазейки, тогда мы не сможем их исключить", - сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, отметив, что сначала должна пройти ратификация соглашения.

"Если менять приказ (об утверждении Перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) - ИФ), то только с 1 января следующего года, когда соглашение вступит в силу. Это обычная стандартная наша работа. Осенью мы этот вопрос изучим. Если вопрос только в администрировании, то мы их исключим. Если там будут налоговые лазейки, то мы не сможем их исключить", - отметил он.

Как пояснил замминистра на сессии "Международное сотрудничество в налоговой сфере: приоритеты сегодняшнего дня" в рамках ПМЭФ-2025, исключение ОАЭ из "черного списка" не должно привести к ситуации двойного неналогообложения каких-либо доходов.

"Если мы убедимся, что таких ситуаций быть не может, то, безусловно, следом за ратификацией соглашения, за вступлением его в силу мы исключим Арабские Эмираты из "черного списка". Но если по каким-то причинам выяснится, что это приведет к двойному неналогообложению отдельных доходов, особенно в отношении холдингов с 50%-й долей участия, то, конечно, мы не сможем исключить Арабские Эмираты из "черного списка"", - сказал он.

Ранее Сазанов увязывал возможность исключения ОАЭ из "черного списка" офшоров с введением в стране налога на прибыль. "Пока это безналоговая гавань, они останутся в списке. Им направили официальный запрос, пока ждём ответа", - говорил он в феврале 2022 года. В июне 2023 года ОАЭ ввели налог на прибыль организаций.

Соглашение об избежании двойного налогообложения между РФ и ОАЭ было подписано 17 февраля 2025 года в Абу-Даби. Оно заменит прежнее соглашение 2011 года, касавшееся только доходов государственных инвестиционных фондов. Соглашение 2011 года было заключено в связи с тем, что государственные инвестфонды и банки в ОАЭ проявляли интерес к капиталовложениям в российскую экономику, но практически отсутствие в стране налогообложения прибыли организаций и доходов физлиц делало невозможным заключение типового соглашения об избежании двойного налогообложения.

Госдума рассмотрит законопроект о ратификации соглашения 24 июня.

Алексей Сазанов Минфин РФ ОАЭ
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