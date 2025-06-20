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Новак оценил потенциал роста ВВП РФ более чем в 3% в год

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Потенциальные темпы роста экономики РФ превышают 3% в год, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

Таким образом, Новак более оптимистично оценивает потенциал роста экономики, чем ЦБ и даже Минэкономразвития. ЦБ и Минэкономразвития давно спорят о потенциальных темпах роста экономики России, оценивая их в диапазоне 2-3%, только ЦБ - ближе к 2%, а Минэкономразвития - ближе к 3%.

"Дискуссия идет о том, какой у нас потенциал роста экономики. Наши экономические ведомства считают, что потенциал равен около 3% роста в год. ЦБ считает, что несколько ниже, поэтому осуществляет свою ДКП из своего видения потенциальных темпов", - заявил Новак на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ-2025.

"Я думаю, что потенциал у нас более 3%. Будущее наше зависит от того, как будем внедрять современные технологии", - сказал вице-премьер.

По его словам, необходимо решить две задачи: структурные и технологические изменения в экономике, а также решить проблему с дефицитом трудовых ресурсов через повышение производительности труда.

Новак напомнил, что прогноз роста ВВП РФ на 2025 год составляет 2,5%, а за январь-апрель ВВП вырос лишь на 1,5%, в том числе в апреле - 1,9%. По его словам, сейчас есть много волатильных факторов, влияющих на динамику экономики, поэтому итоги надо будет подводить по итогам года - "за этот период многое может измениться".

Александр Новак
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