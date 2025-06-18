Росстат подтвердил предварительную оценку роста ВВП РФ в I квартале на 1,4%

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - ВВП РФ в I квартале 2025 г. увеличился на 1,4% по сравнению с I кварталом 2024 года, опубликовал Росстат в среду первую оценку динамики ВВП, которая совпала с предварительными расчетами.

Абсолютный объем ВВП в текущих ценах в I квартале 2025 года составил 47 трлн 746,8 млрд рублей, индекс-дефлятор составил 106,7% к I кварталу 2024 года.

Как сообщалось, ВВП РФ в IV квартале 2024 года вырос на 4,5% в годовом выражении, в III квартале 2024 года - на 3,3%, во II квартале 2024 года - на 4,3%, в I квартале 2024 года - на 5,4%. В целом за 2024 год ВВП РФ увеличился на 4,3% после роста на 4,1% в 2023 году.

На рост ВВП в I квартале 2025 года в наибольшей степени оказал влияние рост физического объема валовой добавленной стоимости в следующих отраслях: строительство - 7,3% (рост объема строительных работ связан с реализацией крупных инвестиционных проектов); обрабатывающие производства - 4,5% (рост производства прочих транспортных средств и оборудования - 35,8%, готовых металлических изделий - 18,2%, компьютеров, электронных и оптических изделий - 12,7%, ремонт и монтаж машин и оборудования - 10,2%); гостиницы и рестораны - 6,8% (возросший спрос на рынке общественного питания - 7,1%).

Кроме того, на динамику ВВП в I квартале 2025 года повлияли следующие отрасли: финансы и страхование - рост на 17,5%; деятельность в области культуры и спорта - рост на 9,5%; информация и связь - рост на 2,8%; сельское хозяйство - рост на 1,1%.

Вместе с тем часть отраслей показали снижение индекса физического объема добавленной стоимости в I квартале 2025 года: добыча полезных ископаемых - на 4,0%; обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - на 3,8%; операции с недвижимым имуществом - на 1,6%.

Как сообщалось, в базовом сценарии Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ в 2025 году на уровне 2,5% - ведомство в апреле сохранило этот прогноз с сентябрьской версии.

Прогноз ЦБ в 2025 году более консервативный - 1-2%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге 6 июня заявила, что пока динамика ВВП складывается ближе к нижней границе прогноза ЦБ.

Аналитики, опрошенные в начале июня "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП в 2025 году на 1,5%.