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Минэкономразвития зафиксировало рост ВВП РФ в апреле до 1,9%

За январь-апрель рост ВВП РФ составил 1,5%

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Рост ВВП РФ в апреле 2025 года, по оценке Минэкономразвития, составил 1,9% в годовом сравнении после повышения на 1,1% в марте (министерство уточнило оценку с 1,4%), 0,5% в феврале (уточнена с 0,7%) и 2,7% в январе (уточнена с 3,0%). Об этом говорится в опубликованном в среду обзоре "О текущей ситуации в экономике".

Минэкономразвития уточнило свои месячные оценки за январь-март после выхода данных Росстата по росту ВВП РФ за I квартал на 1,4% (в то время как министерство предварительно оценивало рост в I квартале на 1,7%).

За январь-апрель 2025 года ВВП РФ, по расчетам Минэкономразвития, прибавил 1,5% в годовом выражении.

"По оценке Минэкономразвития России, в апреле 2025 года рост ВВП ускорился до 1,9% г/г после 1,1% г/г в марте. С исключением сезонного фактора рост ВВП в апреле составил 1,0%. По итогам четырех месяцев 2025 года рост составил 1,5% г/г", - говорится в докладе.

Как сообщалось, в базовом сценарии Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ в 2025 году на уровне 2,5% - ведомство в апреле сохранило этот прогноз с сентябрьской версии.

Прогноз ЦБ в 2025 году более консервативный – 1-2%.

Аналитики, опрошенные в начале мая "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП в 2025 году на 1,6%.

Минэкономразвития
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