Глава комитета Думы предложил ограничить число банковских карт для граждан

Фото: Семен Лиходеев/ТАСС

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский предлагает в рамках второго пакета мер против мошенничества ограничить хождение банковских карт.

"Считаю необходимым ограничить - осенью мы этим займемся и, надеюсь, банковское сообщество поддержит - хождение пластиковых карт. Не нужно человеку больше 5-10 пластиковых банковских карт", - заявил Боярский в ходе выступления на ПМЭФ-2025, его цитирует сайт Дума ТВ.

Глава комитета напомнил, что сегодня ограничений на число карт, которые граждане могут открыть на свое имя в банках, нет.

"Можно открыть 100, 200 и стать дроппером. Получить за это копеечку и использовать свои реквизиты, поэтому мы уже сегодня обсуждаем с Минцифры, с коллегами из спецслужб второй большой пакет мер против мошенничества. Он будет рассматриваться осенью", - добавил Боярский.

Ранее Госдума приняла закон об уголовном наказании до шести лет лишения свободы для так называемых дропперов - лиц, которые участвуют в краже средств со счетов граждан, обналичивании и легализации криминальных доходов.