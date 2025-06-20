Wildberries начнет выпускать банковские карты для пользователей маркетплейса

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Вайлдберриз Банк в будущем начнет выпускать физические банковские карты для пользователей маркетплейса Wildberries, сообщила основатель маркетплейса и глава объединенной компании Wildberries&Russ (ООО "РВБ") Татьяна Ким в ходе ПМЭФ-2025.

"Совсем недавно мы запустили собственные банковские карты. Это полнофункциональные банковские карты, которыми можно платить как онлайн, так и оффлайн. Их выпускает Вайлдберриз Банк. Пока карты могут получить только сотрудники и исполнители <...> но скоро их смогут заказать и наши любимые покупатели", - пояснила она.

Заказать карту смогут пользователи с уровнем "WB Кошелька" "максимальный", который предполагает наличие счета в дочернем банке Wildberries. Сроки начала выпуска карт для потребителей в компании не раскрывают.

Кроме того, Wildberries&Russ разрабатывает масштабную программу лояльности, которая предусматривает повышенные скидки и другие привилегии.

В конце 2023 года Wildberries заявляла, что одним из стратегических приоритетов платформы на ближайшие годы станет финтех. Портфель активов Wildberries-Russ включает приобретенное в 2021 году ООО "Вайлдберриз Банк", две микрокредитные компании - ООО МКК "Платежные технологии" и ООО МКК "ВБ Финанс", а также компанию в сфере факторинга ООО "РВБ Факторинг".