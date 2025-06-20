Сбербанк вскоре планирует представить новые способы проведения платежей

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк в ближайшее время планирует расширить линейку способов проведения платежей, представит новые сервисы, сообщил журналистам президент - председатель правления банка Герман Греф в рамках ПМЭФ-2025.

"Мы в ближайшее время готовим новые подарки нашим клиентам с точки зрения инновационных способов платежей и возможности расширения сервисов по существующей линейке платежей", - заявил Греф, отметив, что он сейчас не будет их называть.

Глава Сбербанка напомнил, что кредитная организация активно развивает сервис оплаты с помощью биометрии "плати улыбкой". "Пока ноль фрода, ноль мошенничества по этому виду платежей, мы защищаем полностью граждан. Он пока очень маленький, он растет, мы приучаем людей, 1,2 млн терминалов в стране уже установлено", - добавил он.

Греф добавил, что против введения универсального QR-кода на базе Национальной системы платежных карт (НСПК). По его мнению, это приведет к прекращению развития этого сервиса.

"Я, конечно, категорический противник монополизации, особенно если монополизация пойдет дальше. Просто я не верю в то, что какая-то государственная компания, которая не работает в рынке, как НСПК, вдруг начнет заниматься инновациями. Примеров в мире таких нет. Нас толкает рынок вперед, а там будет административное регулирование. Меня это больше всего волнует. Там, где есть конкуренция, это очень здорово, мы ее выиграем", - заявил он.

Законопроект о внедрении универсального QR был принят Госдумой в первом чтении 22 мая. Документ, в частности, вводит обязанность для банков предоставлять клиентам реквизиты перевода только с помощью универсального QR-кода, оператором которого будет НСПК.

"Я считаю это решение нерациональным, ограничивающим технологическое развитие. У нас самый продвинутый сектор в мире с точки зрения транзакционной активности. Вы нигде, ни в одной стране мира не найдете таких совершенных платежных инструментов, которые есть у нас", - отметил глава Сбербанка.

"Монополизация QR ни к чему доброму не приведет, потому что он перестанет развиваться. Мы изобретаем другие способы платежа", - добавил Греф.