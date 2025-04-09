Правительство поддержало законопроект о внедрении универсального платежного QR-кода

Об этом в Госдуме заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина

Дом правительства РФ в Москве Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ, Минфин и Министерство экономического развития в целом поддерживают законопроект о внедрении универсального платежного QR-кода, единственным оператором которого будет Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир"), заявила в Госдуме председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Наша позиция действительно, что нужен универсальный QR. Он должен базироваться на едином стандарте, и он должен разрабатываться национальной инфраструктурой. Что это дает и почему единый? Потому что тогда не путаются граждане, тяжело манипулировать их выбором, какой способ оплаты они выбирают. И почему это должно быть действительно единым? Кроме того, что это меньше затрат, чтобы обслуживать все схемы с разными QR-кодами, это дает возможность на равных конкурировать и крупным участникам платежного рынка, и не очень крупным, поэтому мы это поддерживаем", - сказала Набиуллина.

"Мы долго обсуждали с правительством, Министерством финансов, Министерством экономики. Министры, я надеюсь, подтвердят, что в целом поддерживают. И, насколько я понимаю, в ближайшее время и отзыв на законопроект должен быть позитивный", - добавила она.

Поддержку позиции Центрального банка правительством подтвердил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Да, мы получили положительный отзыв правительства о введении единого QR-кода", - сказал он.

Законопроект № 774598-8 о внедрении универсального QR был внесен в Госдуму в конце ноября 2024 года, но затем был отозван и перевнесен с доработками спустя месяц (№ 811008-8). Документ, в частности, вводит обязанность для банков и филиалов иностранных банков предоставлять клиентам реквизиты перевода или ссылку на реквизиты перевода только посредством универсального платежного QR-кода. То есть любые операции с использованием платежного кода должны будут осуществляться только с помощью универсального QR, который будет формироваться его единственным оператором - Национальной системой платежных карт (принадлежит Банку России). Изменения также касались установления в законе сроков, начиная с которых банки и продавцы будут обязаны работать с цифровыми рублями.

Помимо QR-кода НСПК, сейчас популярностью пользуется QR на базе решения Сбербанка, к которому присоединились другие крупные игроки на рынке эквайринга - Т-Банк и Альфа банк. Объединение банков предлагает регулировать работу универсальных платежных QR-кодов с помощью стандартов, а не через законодательные ограничения численности операторов. Также консорциум в конце января сообщал, что обсуждает с регулятором взаимную интеграцию платформ. По их мнению, на рынке возможен своего рода "роуминг", когда есть сеть, обеспечивающая связь одного оператора для абонента другого оператора. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в конце февраля заявляла, что регулятор изучил предложения консорциума банков о введении роуминга между несколькими операторами больше склоняется к закреплению на рынке только универсального QR-кода НСПК.