В Минздраве заявили о сокращении вдвое заболеваемости ВИЧ

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России с 2016 года снизилась вдвое, достигнув исторического минимума, сообщил на сессии ПМЭФ-2026 замминистра здравоохранения Андрей Плутницкий.

Он уточнил, что в России живет более 931 тысячи людей с ВИЧ-инфекцией. Примерно 90% людей, живущих с ВИЧ в России, знают о своем диагнозе, и могут своевременно начать лечение.

В 2025 году было выявлено 43 тысячи новых случаев заболевания ВИЧ-инфекцией; это на 11% меньше, чем в 2024 году. Охват антиретровирусной терапией составил 92%.

40% населения в 2025 году сделали бесплатный тест на ВИЧ.