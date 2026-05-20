Поиск

Умер академик, специалист по борьбе со СПИДом Покровский

Умер академик, специалист по борьбе со СПИДом Покровский
Академик РАН Вадим Покровский
Фото: Арина Антонова/ТАСС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Академик РАН, специалист по борьбе со СПИДом Вадим Покровский скончался на 72-м году жизни, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с глубоким прискорбием сообщает, что 20 мая 2026 года на 72-м году жизни скоропостижно скончался академик РАН, профессор, заведующий специализированного научно-исследовательского отдела по профилактике и борьбе со СПИДом, заслуженный деятель науки Российской Федерации, лауреат государственной премии Российской Федерации и премии правительства Российской Федерации Покровский Вадим Валентинович", - говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве отметили, что имя Покровского неразрывно связано с историей Центрального НИИ Эпидемиологии. Пройдя путь от клинического ординатора до заведующего специализированным отделом по профилактике и борьбе со СПИДом, он стал "признанным в российском и мировом научно-медицинском сообществе лидером в области изучения эпидемиологии, патогенеза, клиники и лечения одного из самых социально значимых инфекционных заболеваний в мире - ВИЧ-инфекции и сопутствующих заболеваний".

"Он стоял у истоков борьбы с ВИЧ-инфекцией в нашей стране, работая с первыми случаями и вспышками заболевания. При его непосредственном участии в 80-90-е годы прошлого века был выявлен "нулевой пациент", расследована внутрибольничная вспышка ВИЧ-инфекции в Элисте, разработана сама методология и система борьбы с ВИЧ-инфекцией, которая легла в основу создания общероссийской сети центров по профилактике и борьбе со СПИДом", - добавили в ведомстве.

На протяжении более 40 лет Покровский руководил научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом. Покровский - автор более 700 научных публикаций, ряда оригинальных книг, патентов, член Бюро отделения медицинских наук РАН и редколлегии пяти научных журналов.

Вадим Покровский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Гуцан потребовал не допускать, чтобы ответчики продолжали получать доход от изъятых активов

Умер академик, специалист по борьбе со СПИДом Покровский

 Умер академик, специалист по борьбе со СПИДом Покровский

Официальные пляжи в Туапсе планируют очистить от нефтепродуктов к 1 июня

В Севастополе после обрушения балкона три школьника находятся в тяжелом состоянии

 В Севастополе после обрушения балкона три школьника находятся в тяжелом состоянии

Сенаторы одобрили закон об использовании армии для защиты россиян за рубежом

В Кремле ждут приезда Уиткоффа и Кушнера в ближайшие недели

Китай продлевает безвизовый режим с РФ до 31 декабря 2027 года

 Китай продлевает безвизовый режим с РФ до 31 декабря 2027 года

Россия и Китай активизируют сотрудничество в исследованиях Луны и дальнего космоса

В Севастополе в школе №13 рухнул балкон второго этажа с детьми
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2259 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9498 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов