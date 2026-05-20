Умер академик, специалист по борьбе со СПИДом Покровский

Академик РАН Вадим Покровский Фото: Арина Антонова/ТАСС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Академик РАН, специалист по борьбе со СПИДом Вадим Покровский скончался на 72-м году жизни, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с глубоким прискорбием сообщает, что 20 мая 2026 года на 72-м году жизни скоропостижно скончался академик РАН, профессор, заведующий специализированного научно-исследовательского отдела по профилактике и борьбе со СПИДом, заслуженный деятель науки Российской Федерации, лауреат государственной премии Российской Федерации и премии правительства Российской Федерации Покровский Вадим Валентинович", - говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве отметили, что имя Покровского неразрывно связано с историей Центрального НИИ Эпидемиологии. Пройдя путь от клинического ординатора до заведующего специализированным отделом по профилактике и борьбе со СПИДом, он стал "признанным в российском и мировом научно-медицинском сообществе лидером в области изучения эпидемиологии, патогенеза, клиники и лечения одного из самых социально значимых инфекционных заболеваний в мире - ВИЧ-инфекции и сопутствующих заболеваний".

"Он стоял у истоков борьбы с ВИЧ-инфекцией в нашей стране, работая с первыми случаями и вспышками заболевания. При его непосредственном участии в 80-90-е годы прошлого века был выявлен "нулевой пациент", расследована внутрибольничная вспышка ВИЧ-инфекции в Элисте, разработана сама методология и система борьбы с ВИЧ-инфекцией, которая легла в основу создания общероссийской сети центров по профилактике и борьбе со СПИДом", - добавили в ведомстве.

На протяжении более 40 лет Покровский руководил научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом. Покровский - автор более 700 научных публикаций, ряда оригинальных книг, патентов, член Бюро отделения медицинских наук РАН и редколлегии пяти научных журналов.