В Минздраве заявили, что лечение ВИЧ, туберкулеза и психических заболеваний в РФ бесплатно

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Лечение ВИЧ, туберкулеза и психических заболеваний входит в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи; оно является бесплатным для пациентов, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Лечение ВИЧ и туберкулеза, психических заболеваний входит в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Финансируется за счет средств федерального и региональных бюджетов. Пациенты получают медицинскую помощь бесплатно", - сказал он в субботу.

Ранее в СМИ сообщалось, что ВИЧ и туберкулез не лечатся в России по программе ОМС.