Мурашко предложил протестировать на ВИЧ не менее трети населения РФ

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Обследование на ВИЧ не менее трети населения РФ поможет существенно снизить риски распространения инфекции, считает министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"По ВИЧ-инфекции стоят задачи по снижение заболеваемости. Дальнейший рост охвата медицинским освидетельствованием необходим. Каждый третий гражданин должен пройти тестирование, особое внимание на группы риска", - сказал Мурашко на итоговом заседании коллегии Минздрава в пятницу.

Это единственный способ выявить инфекцию на ранней стадии и предотвратить дальнейшее распространение, отметил он.

Показатель заболеваемости туберкулезом в РФ в настоящее время - ниже исторического минимума, что позволило выйти из перечня стран с высоким бременем по заболеванию. "Задача - двигаться дальше", - добавил министр.