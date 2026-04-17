Мурашко предложил протестировать на ВИЧ не менее трети населения РФ

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Обследование на ВИЧ не менее трети населения РФ поможет существенно снизить риски распространения инфекции, считает министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"По ВИЧ-инфекции стоят задачи по снижение заболеваемости. Дальнейший рост охвата медицинским освидетельствованием необходим. Каждый третий гражданин должен пройти тестирование, особое внимание на группы риска", - сказал Мурашко на итоговом заседании коллегии Минздрава в пятницу.

Это единственный способ выявить инфекцию на ранней стадии и предотвратить дальнейшее распространение, отметил он.

Показатель заболеваемости туберкулезом в РФ в настоящее время - ниже исторического минимума, что позволило выйти из перечня стран с высоким бременем по заболеванию. "Задача - двигаться дальше", - добавил министр.

Иск об изъятии активов у ростовского экс-губернатора Чуба начнут рассматривать 29 апреля

 Иск об изъятии активов у ростовского экс-губернатора Чуба начнут рассматривать 29 апреля

Власти Ленинградской области заявили об усилении мер борьбы с дронами в регионе

"Газпром нефть" в 2025 году сохранила объемы продаж кофе на АЗС

 "Газпром нефть" в 2025 году сохранила объемы продаж кофе на АЗС

Мурашко оценил распространенность курения табака в России в 17,73%

 Мурашко оценил распространенность курения табака в России в 17,73%

Голикова сообщила о выросшей за год на 3% общей заболеваемости россиян

 Голикова сообщила о выросшей за год на 3% общей заболеваемости россиян

Росавиация не видит оснований запрещать использовать пауэрбанки на борту самолета

 Росавиация не видит оснований запрещать использовать пауэрбанки на борту самолета

Ученые прогнозируют начало магнитных бурь на Земле в течение суток

Число сбитых БПЛА в Ленинградской области выросло до 12, есть повреждения

Четыре БПЛА ликвидированы над Ленинградской областью

Спасатели возобновили поиски пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых
