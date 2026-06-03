Глава Минздрава отметил увеличение числа регистрируемых в РФ лекарств

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Количество лекарств, которые ежегодно регистрируются в России, увеличивается, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Количество препаратов, которые сегодня регистрируются ежегодно, не показывает снижения. Темпы прирастают", - сказал Мурашко на пленарной сессии ПМЭФ-2026 в среду.

По его словам, перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП) содержит 827 международных непатентованных наименований (МНН), из них 713 - отечественного производства.