Минздрав оценил, что запасов жизненно необходимых лекарств в стране хватит на 8 месяцев

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Обеспеченность по жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП) в России составляет 8 месяцев; рост цен на такие лекарства остается ниже инфляции, сообщил замминистра здравоохранения Сергей Глаголев на Всероссийской конференции "ФармМедОбращение 2026".

"Объемы запасов жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, это такой консолидированный показатель, рассчитываемый с учетом данных системы мониторинга движения, составляет порядка 8 месяцев", - сказал он.

По его словам, рост цен на жизненно необходимые лекарства в стране остается ниже инфляции.

Перечень ЖНВЛП по итогам 2025 года расширился с 820 до 841 международного непатентованного названия (МНН), добавил замминистра.

Уровень розничных цен на жизненно необходимые лекарства за 2025 год увеличился на 4,7%; это не превышает уровень инфляции прошедшего года (5,6%), говорится в презентации, которую продемонстрировал Глаголев.

Минздрав Сергей Глаголев ЖНВЛП
