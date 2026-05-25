РФ продлила "Промомеду" право выпускать лекарство от диабета без разрешения патентообладателя

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлило на год действующее разрешение группе "Промомед" на использование без согласия патентообладателя - компании Novo Nordisk - охраняемых патентом изобретений для производства препарата от диабета с действующим веществом "семаглутид".

Распоряжение о предоставлении ООО "Промомед Рус" (входит в ГК "Промомед") такого права на период с 1 января по 31 декабря 2027 года опубликовано на портале правительства РФ. Оно обосновано "крайней необходимостью, связанной с охраной жизни и здоровья граждан".

Как сообщалось, право использования охраняемых патентами изобретений без разрешения патентообладателя группе "Промомед" предоставлялось распоряжениями правительства уже трижды - в 2024, 2025 и 2026 годах.

На основании этих разрешений "Промомед Рус" реализует препарат с действующим веществом "семаглутид" (международное непатентованное название, МНН).

Сообщалось также, что в 2024 году "Промомед Рус" обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к Novo Nordisk о предоставлении принудительной лицензии на использование запатентованного изобретения в порядке, предусмотренном ГК РФ, иск был удовлетворен частично. В мае 2026 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск входящего в группу "Промомед" АО "Биохимик" к Novo Nordisk об обязании заключить лицензионный договор и предоставить простую (неисключительную) лицензию на использование изобретения по патентам, касающихся МНН "семаглутид".

"Промомед" в своем отчете за первое полугодие 2025 года отмечал, что лекарственные препараты на основе МНН "семаглутид" относятся к категории жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, входят в приоритетные линии терапии пациентов с сахарным диабетом согласно клиническим рекомендациям Минздрава РФ и не имеют взаимозаменяемых аналогов.

"Замена подобного рода препаратов у пациентов с хроническими заболеваниями, к которым относится сахарный диабет, несет существенные риски для здоровья. В этой связи риск утраты прав на использование изобретений, на основании которых осуществляется реализация лекарственных препаратов с международным непатентованным наименованием "семаглутид", эмитент расценивает как ограниченный", - сообщалось в отчете компании.

"Промомед" консолидирует ООО "Промомед Рус" (R&D центр компании), ООО "Промомед ДМ" (продажи и эмитент облигаций) и производственную площадку АО "Биохимик".

ПАО "Промомед" (холдинговая структура группы) в июле 2024 года провело IPO, объем размещения составил около 6 млрд рублей.