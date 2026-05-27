Минздрав хочет разрешить продажу рецептурных лекарств только по электронному рецепту

Фото: Михаил Голенков/РИА Новости

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Минздрав разрабатывает механизм продажи в аптеках рецептурных лекарственных препаратов только при наличии электронных рецептов, сообщила в Совете Федерации руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

"У нас еще есть одно направление - это продажа рецептурных лекарственных препаратов, которые будут привязаны к электронному рецепту, и тогда это будет контроль уже через систему мониторинга движения лекарственных препаратов (...). Сейчас отрабатывается механизм, министерство здравоохранения сегодня разрабатывает этот законопроект", - сказала она.

Если законопроект будет принят, будет невозможно купить рецептурный лекарственный препарат без электронного рецепта.

Статс-секретарь - замминистра здравоохранения Олег Салагай на этом же мероприятии в Совфеде сообщил, что Минздрав ожидает завершения доработки такого законопроекта. "Полагаю, что мы сможем его обсудить в рабочем порядке с Советом Федерации уже в течение следующих нескольких месяцев", - отметил Салагай.

Глава Росздравнадзора также напомнила, что за продажу рецептурных лекарств без рецепта в настоящее время предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей, а если это препарат предметно-количественного учета - то 200 тысяч рублей.