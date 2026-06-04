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Новак не исключил введения запрета на экспорт дизтоплива из РФ в будущем

Пока такой необходимости нет, считает вице-премьер

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Запрещать экспорт дизельного топлива из России для всех участников рынка сейчас нет необходимости, считает вице-премьер Александр Новак.

Однако в будущем правительство может рассмотреть эту меру. "Все возможно. По мере необходимости могут быть и такие решения приняты (запрет на экспорт дизтоплива из РФ - ИФ). Пока такой необходимости нет", - сказал Новак журналистам в кулуарах ПМЭФ.

В настоящее время в России действует эмбарго на экспорт дизельного и судового топлив, а также прочих газойлей для непроизводителей. Кроме того, всем участникам рынка запрещены поставки за рубеж бензина и авиакеросина.

Александр Новак
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