Власти РФ рассматривают возможность ограничений экспорта дизтоплива и керосина

Решений пока нет

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Власти РФ рассматривают возможность введения ограничений на экспорт из страны дизельного топлива и авиакеросина, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.

Во вторник вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива, где подчеркнул, что приоритетной задачей остается надежное и бесперебойное обеспечение отечественного потребителя топливом в нужных объемах.

"Необходимо продолжать постоянный мониторинг ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов для обеспечения координации действий между федеральными ведомствами и отраслевыми компаниями, а также при необходимости своевременно вырабатывать дополнительные меры реагирования", - отметил Новак.

По словам одного из источников, возможность введения ограничений на экспорт керосина рассматривается еще с прошлой недели.

Несколько источников сообщили "Интерфаксу", что по итогам совещания во вторник нефтяным компаниям рекомендовано сдерживать экспорт нефтепродуктов. Один из источников заметил, что решение о закрытии экспорта дизтоплива и керосина находится в высокой степени готовности, но срок введения запрета пока не определен.