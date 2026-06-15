Калужская область создала двухнедельный запас бензина и дизтоплива

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В Калужской области создали двухнедельный запас бензина и дизельного топлива, сообщил в мессенджере губернатор региона Владислав Шапша.

"Отдельное внимание - бесперебойному обеспечению топливом предприятий АПК, особенно в период посевной. Перебоев нет. Яровой сев практически завершен, аграрии приступают к заготовке кормов", - написал он.

Губернатор попросил чиновников держать на контроле вопрос обеспечения топливом и оперативно реагировать в случае изменения ситуации.