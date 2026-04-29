ФАС посчитала ситуацию на топливном рынке РФ стабильной и контролируемой

ФАС посчитала ситуацию на топливном рынке РФ стабильной и контролируемой
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Текущая ситуация на внутреннем рынке топлива РФ контролируемая. Такое мнение выразил журналистам замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Геннадий Магазинов.

"Ситуация на топливном рынке стабильная. Дефицита нет, топливом обеспечены полностью. Ситуация контролируемая", - сказал он.

По словам Магазинова, продолжает прорабатываться вопрос заключения соглашений с нефтяниками о поставках нефтепродуктов на рынок РФ. "Прорабатывается вопрос. Детали также прорабатываются", - добавил он.

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщал, что соглашения с нефтяниками по топливу будут подписаны в ближайшее время, сейчас Минэнерго готовит типовой договор.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщали "Интерфаксу", что в рамках обсуждаемых соглашений Минэнерго сможет рекомендовать компаниям плановые объемы производства и отгрузок на внутренний рынок, объемы продаж на бирже и экспорта бензина и дизтоплива класса 5. В свою очередь компании обязуются исполнять эти рекомендации с учетом "наличия производственных и логистических возможностей" и соответствующего спроса на внутреннем рынке.

С конца февраля в РФ росли биржевые цены на топливо из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. На фоне ценового повышения Петербургская биржа ввела жесткое ограничение на шаг роста цены на топливо в ходе торгов (0,01%). При этом внутри страны с апреля традиционно начался сезонный спрос на нефтепродукты. Между тем нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) России сталкиваются с вынужденными внеплановыми ремонтами, а в весенние месяцы стартуют также плановые ремонты НПЗ.

В качестве одной из мер поддержки внутреннего рынка нефтепродуктов правительство РФ ввело полный запрет на экспорт бензина – с начала апреля и до конца июля, распространив его на компании-производители. Под ограничения не подпадают лишь поставки по межправительственным соглашениям.

Также в числе мер для внутреннего рынка обсуждается продление моратория на обнуление топливного демпфера.

ФАС Минэнерго
