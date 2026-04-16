Силуанов заявил, что ужесточение бюджетного правила будет сопровождаться мерами по консолидации бюджета

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Обсуждаемое российскими властями снижение со следующего года цены отсечения в бюджетном правиле будет сопровождаться мероприятиями по консолидации федерального бюджета, об этом говорится в заявлении министра финансов РФ Антона Силуанова в преддверии заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК), которое состоится 16-17 апреля в Вашингтоне в рамках весенней встречи управляющих органов МВФ и Группы Всемирного банка.

Министр в своем заявлении, в частности, отмечает, что проводимая РФ бюджетная политика поддерживает устойчивость государственных финансов.

"В дальнейшем фокус на укреплении устойчивости сохранится: в условиях нестабильности на сырьевых рынках ключевое внимание будет уделяться сокращению уязвимости бюджета. В этой связи планируется снижение базовой цены на нефть в бюджетном правиле с сопутствующими мероприятиями по консолидации бюджета", - говорится в заявлении.

Такой подход, отмечает Силуанов, поможет защитить экономику и бюджет от внешних шоков, укрепит финансовый суверенитет страны и доверие к экономической политике, а также поддержит устойчивое и сбалансированное экономическое развитие.

В 2025 году было принято решение о постепенном - с шагом в $1 в год - снижении цены отсечения в бюджетном правиле, с $60 до $55 за баррель к 2030 году. В конце февраля текущего года, еще до всплеска волатильности на сырьевых рынках из-за вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, Силуанов заявил, что правительство на фоне недобора нефтегазовых доходов рассматривает возможность новой корректировки бюджетного правила посредством снижения базовой цены.

Вскоре после этого Минфин объявил о решении не проводить в марте операции по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в связи с планируемым изменением базовой цены. С тех пор официальных комментариев о предлагаемых новых параметрах правила не было. Приостановка операций была продлена до 1 июля.

Силуанов отмечал, что цена отсечения на перспективу должна быть скорректирована в сторону понижения. "Видим, какие цены складывались за последнее время, и понимаем, что бюджет должен быть защищен от колебаний цен на рынке на энергоресурсы, и поэтому наша задача - бюджетную политику составлять с более низким, чем сегодня предусмотрено, уровнем базовых цен", - сказал он.

Вопрос изменения цены будет обсуждаться в ходе бюджетного процесса на предстоящую трехлетку.

По мнению Минфина, на средне- и долгосрочный период цена отсечения, заложенная в бюджетном правиле сейчас, не соответствует принципу сбалансированности бюджета.

Бюджетный импульс - один из факторов проинфляционных рисков, который пока, по мнению главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, значимо не ослабевает. "Здесь мы в тесном контакте с правительством для того, чтобы понимать, какая будет бюджетная политика", - отмечала она, выступая в четверг на Биржевом форуме.

Представители ЦБ неоднократно высказывали позицию, что планируемое снижение цены отсечения должно сопровождаться соответствующим сокращением уровня расходов бюджета.

Как следует из резюме по итогам заседания совета директоров Банка России по ставке 20 марта, когда было принято решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 15% годовых, участники заседания отмечали, что хотя снижение базовой цены на нефть в бюджетном правиле предполагает соответствующую корректировку расходов для поддержания нулевого структурного первичного дефицита, однако "реализация такого сценария может быть затруднена".