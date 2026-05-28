Цену отсечения в бюджетном правиле могут снизить до $50 за баррель с 2027 года

Такой вариант обсуждают власти РФ, сообщило РБК со ссылкой на источники

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Цена отсечения в бюджетном правиле, сверх которой нефтегазовые доходы зачисляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ), может быть снижена с 2027 года до $50 за баррель, сообщило РБК со ссылкой на источники.

По данным одного из собеседников издания, данное решение уже согласовано, другой источник отмечает, что такой "умеренно консервативный" вариант обсуждается.

Таким образом, цена отсечения будет соответствовать новому прогнозу Минэкономразвития по цене на нефть Urals нефть на 2027-2029 гг. - $50 за баррель. Действующая в текущем году цена отсечения $59 за баррель также соответствует прогнозу Минэкономразвития на 2026 год.

Законодательством сейчас предусмотрено снижение цены отсечения темпами по $1 в год до $55 за баррель к 2030 году с нынешних $59. При этом Минфин не планировал пополнение ФНБ в 2027 году за счет доходов 2026 года, что вытекает и из совпадения цены отсечения и прогнозной цены, а в 2028 году ожидал его пополнения на 342,1 млрд рублей - в размере нефтегазовых допдоходов предыдущего года (цена отсечения на этот год предусмотрена $58 за баррель, а предыдущий прогноз Минэкономразвития на этот год был равен $61 за баррель). Новая конструкция - $50 и как цена отсечения, и как цена в макропрогнозе - поменяет эти планы.

В конце февраля текущего года, еще до всплеска волатильности на сырьевых рынках из-за вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что правительство на фоне недобора нефтегазовых доходов рассматривает возможность новой корректировки бюджетного правила посредством снижения базовой цены.

"Двигаться такими темпами, как было предусмотрено в той "лесенке", о которой вы говорите (поэтапное снижение цены отсечения до $55 за баррель до 2030 года - ИФ), сейчас уже не актуально, надо принимать решение, соответствующее тем ценовым параметрам углеводородов, которые сложились не за последние два месяца. Мы понимаем, что сейчас высокий уровень цен - это конъюнктура. Поэтому мы должны принимать взвешенные решения для бюджета, обеспечивая финансовую устойчивость", - сказал также он. "Поэтому наши предложения будут заключаться в том, чтобы с 2027 года принять решение, которым мы можем руководствоваться в ближайшее время, не дожидаясь вот этой, так сказать, "лесенки"", - добавил Силуанов.

По мнению министра, при определении новой цены отсечения в бюджетном правиле нужно ориентироваться на долгосрочные прогнозы на горизонте 10 и более лет, где влияние текущих событий на нефтяные цены не так очевидно, хотя и в нынешних условиях усиления геополитической напряженности и роста давления на логистическую инфраструктуру "чистая" цена реализации российской нефти остается ниже мировых цен.

Подходить к определению базовой цены на нефть надо с долей консерватизма, полагает Силуанов, финансовый запас прочности надо наращивать. "И текущей конъюнктурой важно благоразумно воспользоваться - восполнив ФНБ. Это касается и компаний отрасли: благоприятная ценовая конъюнктура должна позволить им сохранить инвестиции и по возможности понизить долговое бремя", - сказал он.

