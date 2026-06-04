"Русская платина" планирует начать добычу на Черногорском к концу 2026 года

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - "Русская платина" планирует в конце 2026 года начать добычу на Черногорском месторождении платиноидов в Красноярском крае, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ владелец "Русской платины" Муса Бажаев.

Уже введены в эксплуатацию карьер, ТЭЦ, газопровод, заканчивается строительство обогатительной фабрики, уточнил он. Объемы производства будут от 7 млн до 9 млн руды в год.

"Мы должны были запуститься в 2024 году, но ввиду того, что основные производители оборудования нам его не отдали после начала СВО, мы переориентировались на другие рынки - Китай, Турция, ЮАР, заменили оборудование, поэтому вовремя не запустились. Планируем запустить производство концентратов в конце этого года", - сказал он.

Ввод Черногорского месторождения является первым этапом проекта, на втором планируется ввести подземный рудник на южной части месторождении "Норильск-1", увеличив добычу руды до 14 млн тонн и производство металлов платиновой группы до 55 тонн, рассчитывает Бажаев.

Проект строительства рудника, по словам владельца "Русской платины", будет закончен в течение следующего года, после чего будет проведен тендер по выбору EPC-контрактеров. Параллельно "Русская платина" рассматривает строительство металлургического завода, сказал он.

Capex Черногорского достиг, с учетом стоимости финансирования, 500 млрд рублей, уточнил Бажаев. На вторую очередь проекта потребуется "не меньше", добавил он.

"Русская платина" сохраняет интерес к объединению добывающих платиноиды активов с "Норильским никелем" (СП "Арктик Палладий" в 2021 году заблокировал "Русал", контролирующий около 26% акций "Норникеля"), сообщил Бажаев. У "Норникеля" также есть заинтересованность, отметил он.

"Мы недавно разговаривали с Владимиром Олеговичем Потаниным... Он сказал, что в любой момент они готовы вернуться к обсуждению партнерства. Мы в очень теплых взаимоотношениях. "Норникель" разблокировал нам доступ к порту, аэропорту и всему, что нам нужно. Мы этот вопрос с повестки дня не снимаем, на каком-то этапе мы можем подойти к вопросам партнерства", - сказал Бажаев.

Фактически компании и так являются партнерами по бизнесу - "Русская платина" передает на реализацию "Норникелю" произведенные на Черногорском никелевые и медные концентраты, подчеркнул владелец "Русской платины".

Разработку Черногорского месторождения ведёт ООО "Черногорская ГРК", "дочка" компании "РП-Майнинг", принадлежащей Мусе и Дени Бажаевым. В 2023 году ВТБ и ВЭБ.РФ подписали договор о синдицированном кредите на сумму до 180 млрд руб. для строительства первой очереди Черногорского ГОКа. Общий бюджет проекта, как тогда сообщалось, составляет около 240 млрд рублей.

Ввод Черногорского ГОКа в эксплуатацию был запланирован на 2024 год. Реализация этого проекта станет первым этапом создания второго по величине производителя палладия и платины в России, объясняла компания. На втором этапе запланировано строительство обогатительного комплекса на месторождении "Норильск -1", лицензия на южную часть которого принадлежит "Русской платине", а северную часть разрабатывает "Норильский никель".

"Русская платина" планировала внести Черногорское и южную часть месторождения "Норильск-1" в СП с "Норникелем" "Арктик Палладий". Объем инвестиций в проект оценивался в $15 млрд, годовое производство - 120 тонн платиноидов. Первым планировалось вводить именно Черногорское, позднее строить рудник на Масловском месторождении "Норникеля" и затем на "Норильске-1", увеличив добычу руды до 21 млн тонн в 30-е годы. В 2021 г. стороны отказались от создания паритетного СП из-за позиции "Русала", второго по величине акционера "Норникеля" после "Интерроса" Владимира Потанина. "Русал" счел вклад "Норникеля" в СП непропорциональным его доле. Позже "Русал" заявил о возможности вернуться к проекту, но, по данным "Норникеля", в настоящее время сделка в прежней конфигурации уже нереализуема.

Отказавшись от СП, "Норникель" и "Русская платина" вскоре подписали соглашение об операционном партнерстве. В частности, "Норникель" обязался предоставить "Русской платине" на рыночных условиях доступ к инфраструктуре компании в Норильском промрайоне. Стороны также договорились, что "Норникель" возьмет на себя реализацию продукции, произведенной на Черногорском месторождении.

Лицензию на Черногорское месторождение "Русская платина" получила в 2011 году. Финансирование проекта уже было предметом нескольких соглашений с Газпромбанком, ВЭБом и ВТБ, но средства по разным причинам не выделялись, и разработка проекта пока не начата.

Принятые к отработке запасы Черногорского месторождения составляют 131 млн тонн руды с содержанием палладия, платины, родия и золота. Проектная производственная мощность первой очереди Черногорского ГОКа - 7 млн т руды в год, его конечная продукция - медный и никелевый концентрат с высоким содержанием палладия и платины.