Захарова отвергла утверждения о политической подоплеке ограничений импорта из Армении

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Москва ведет взаимоуважительный диалог с Ереваном, осуществляет выгодное для армянской стороны партнерство и сотрудничество, заявила на полях ПМЭФ представитель МИД России Мария Захарова.

"Я хочу обрубить все инсинуации на этот счет и подтвердить еще раз: не просто введение незаконных санкций в обход установочных организаций не наш метод. Мы категорически против такой политики в отношении любого государства", - ответила она на просьбу просьбу прокомментировать утверждения о том, что "Россия вводит ограничения в отношении импорта продукции из Армении в наказание за прозападные устремления Еревана".

"Утверждения о том, что Москва как-то не так себя ведет с Арменией - это извращение. Это извращенная логика действительно до уровня чего-то непотребного, ведь такое еще же придумать надо было", - добавила Захарова.

Она отметила, что Россия "вела и ведет взаимоуважительный и очень выгодный армянской стороне диалог, партнерство, сотрудничество".

Комментируя заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что "партнеры Армении выступают с угрозами", Захарова заявила: "О какой вообще угрозе для Армении от России можно говорить, если мы долгие годы поддерживали республику и выступали гарантом ее безопасности".

"А что касается конкретных ограничений, которые имеются, то они были введены с соответствующими комментариями. И второй момент - тот вопрос, который мы задаем, и задаем в очень уважительной манере - какие планы, это нормальный вопрос, это очень даже нормальный вопрос", - подчеркнула представитель МИД.