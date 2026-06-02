Пашинян заявил, что Армения перенаправит запрещенные к ввозу в РФ товары в другие страны

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Армения занимается диверсификацией рынка экспорта товаров, запрещенных к ввозу в Россию, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Нет худа без добра. Речь идет о новых рынках сбыта. Мы благодарны нашим международным партнерам за быструю реакцию, и в ближайшее время у нас уже есть конкретные предложения по закупке роз, фруктов и овощей", - сказал Пашинян на встрече с избирателями в рамках предвыборной агитации во вторник.

Он пообещал поддержку производителям, пострадавшим от запрета экспорта в РФ.

"Испортится перец - я заплачу за этот перец, правительство заплатит. Но в результате всего этого вырастет и производство перца в Армении, и экспорт. Во всех случаях, когда будут несправедливые препятствия для экспорта, будут реализованы программы поддержки, субсидирования", - заявил Пашинян.

Как сообщалось, Россельхознадзор с 30 мая 2026 года ввел временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из Армении до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции. Кроме того, по сообщению Россельхознадзора, Армении со 2 июня необходимо приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в РФ.

