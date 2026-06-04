Посол ЕС пообещал Армении помощь в диверсификации экспортных рынков

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Евросоюз окажет поддержку Армении на фоне запрета и ограничений на ввоз в Россию некоторых армянских продуктов, заявил на встрече с армянскими экспортерами посол ЕС в Армении Василис Марагос. Об этом сообщает "Арменпресс".

"Сегодня состоятся важные встречи, будут телефонные разговоры, в том числе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, после чего мы объявим о конкретных дополнительных мерах поддержки Армении", - сказал дипломат.

По словам Марагоса, цель встречи с армянскими экспортерами - "выслушать предложения о том, как Евросоюз может поддержать их в диверсификации экспортных рынков".

Россельхознадзор с 22 мая ввел запрет на поставки из Армении цветов, с 30 мая - ввел временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из Армении, со 2 июня - на ввоз плодов косточковых культур (вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов) и свежего винограда из Армении, с 3 июня - на ввоз из Армении плодов семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов. Кроме того, по сообщению Россельхознадзора, Армении со 2 июня необходимо приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в Россию.

Пемьер-министр Армении Никол Пашинян назвал неправильным и политизированным запрет на ввоз в Россию некоторых видов армянских продуктов. Он отметил, что Армения понимает плюсы членства в ЕАЭС, но Союз должен открыть новые возможности, "чтобы имидж ЕАЭС в Армении вырос, а не наоборот".

Он также сообщил, что первая партия армянских товаров, запрещенных к ввозу в Россию, отправлена в другие страны. "Ряд бизнес-делегаций уже работает, первая партия роз и овощей отправлена, дойдет до места, скажу, в какие страны отправлена. Ни один товар не останется. Это рынки ЕС и другие рынки", - сказал Пашинян.