Пашинян назвал условие для проведения референдума о выборе между ЕАЭС и ЕС

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Референдум в Армении о выборе между ЕАЭС и Евросоюзом может состояться лишь в случае официального обращения Еревана в Евросоюз по вопросу членства, заявил "Известиям" премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе предвыборной агитации в Севане. Прямая трансляция агитации и разговора велась на странице Пашиняна в соцсети.

"Вы знаете, сначала мы должны быть кандидатом или должны официально обратиться в ЕС для вступления. Пока такого нет, нет и вопроса проведения референдума", - сказал он.

Пашинян сказал, что прочитал совместное заявление президентов России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии по итогам саммита ЕАЭС в Астане, которые призвали Ереван в кратчайшие сроки провести референдум по вопросу выбора между ЕС и ЕАЭС.

"Я прочитал. Очень сбалансированный текст. Получается, что наши коллеги из четырех стран ЕАЭС поддерживают идею проведения референдума в Армении по вопросу вступления Армении в ЕС. Но пока Армения официально не обратилась в ЕС, чтобы стать полноправным членом, нет смысла в референдуме. Пока это не произойдет, референдума не будет", - заявил Пашинян.

Премьер Армении отметил, что лично приедет на следующую встречу ЕАЭС, а мероприятие в Астане пропустил из-за предвыборной агитации в Армении.