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Шадаев назвал Алису лидером среди ИИ-ассистентов в России

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Ассистент на базе искусственного интеллекта от "Яндекса" Алиса лидирует в этом сегменте в России, на втором месте Gemini от Google, на третьем - китайский DeepSeek, сообщил на ПМЭФ глава Минцифры Максут Шадаев.

"Новый рынок - это ИИ-ассистенты. Тут у нас уверенно лидирует Алиса как ИИ-ассистент. Но мы видим стремительный взлет Google Gemini, который вышел на второе место и обогнал DeepSeek", - сказал Шадаев.

Он отметил, что его радуют успехи Алисы. "Мы активно смотрим за наступающими на пятки конкурентами - Gemini и DeepSeek. Это заставляет "Яндекс" быть мобилизованным, это активная конкуренция", - отметил министр.

Он подчеркнул, что "государство должно поддерживать собственных игроков, давать стимулы для развития, чем мы активно занимаемся".

В целом, констатировал Шадаев, Россия выглядит достаточно уверенно по многим направлениям, беспокоит несколько, в частности игровой сегмент.

Максут Шадаев Минцифры Яндекс Алиса DeepSeek Google
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