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Новая "умная" колонка "Яндекса" поступит в продажу в 2022 году

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - "Яндекс" сообщил, что представил на ежегодной конференции Yet Another Conference "Яндекс.Станцию" второго поколения. Она поступит в продажу в первой половине 2022 года.

Эту колонку будут выпускать в четырех цветах: антрацит, кобальт, песочный и медный. У нее будет обновленный дизайн, два широкополосных динамика общей мощностью 30 ватт, "умный" звук, способный компенсировать акустические эффекты помещения, и возможность совместимости "с тысячами устройств" благодаря поддержке протокола Zigbee, рассказали в "Яндексе". Станция в дальнейшем будет поддерживать протокол Matter, который позволит работать с новыми устройствами.

С запуска первого поколения "Станции" в 2018 году было продано больше 2 млн таких устройств, сообщил через пресс-службу руководитель направления "умных" устройств "Яндекса" Сергей Мельник. Этот показатель включает как фирменные колонки "Яндекса", так и партнерские, куда встроен голосовой помощник "Алиса".

Яндекс Сергей Мельник Яндекс.Станция Алписа

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