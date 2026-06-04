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Против дропперов в РФ с 2025 года возбудили свыше 2 тысяч уголовных дел

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Замминистра внутренних дел РФ Андрей Храпов заявил о возбуждении более 2 тысяч уголовных дел против дропперов с момента принятия соответствующего закона в июле 2025 года.

"Уже более 2 тыс. уголовных дел возбуждено по этому факту. Около полутора тысяч случаев, когда дроп пошел на сотрудничество со следствием и избежал уголовной ответственности - помог раскрыть преступную цепь", - сказал Храпов в четверг на сессии "Кибермошенничество: кому платить по счетам?" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В России с 5 июля 2025 года действует уголовная ответственность для дропперов (дропов) - лиц, которые за деньги передают преступникам личные банковские карты или доступ к электронным средствам платежа для незаконных операций.

Дропам грозят штрафы, исправительные работы или лишение свободы на срок до 3 лет. Для организаторов ("дропповодов") - штраф до 1 млн руб., лишение свободы до 6 лет.

При добровольном содействии следствию предусмотрено освобождение от ответственности.

Андрей Храпов МВД РФ
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