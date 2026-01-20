Поиск

Володин поддержал предложение Лугового о новых мерах по борьбе с дропперами

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Предложения о мерах по борьбе с дропперами и, в частности, о введении уголовной ответственности для сотрудников банков следует как можно быстрее реализовать в виде закона, заявил на заседании Госдумы спикер палаты Вячеслав Володин.

"Прозвучали совершенно конкретные предложения, причем проработанные и, как мы можем уже оценить, исходя из представленных материалов, (...) чтобы дальше их реализовать в виде проектов законов. Если вы не будете возражать, давайте мы предложения поддержим Лугового", - сказал Володин и предложил рассмотреть эти инициативы либо в рамках межфракционной группы, либо "исходя из профильности в рамках комитетов".

"Давайте их поддержим, проработаем и как можно быстрее реализуем в виде законов", - сказал спикер.

Депутат от ЛДПР Андрей Луговой выступил с предложением "ввести отдельную норму, предусматривающую уголовную ответственность для сотрудников банков, которые содействуют организаторам схем с использованием дропов". Он считает, что кто-то по халатности, а кто-то осмысленно участвует в организованных преступных группах, но "если сотрудники банков будут знать, что им грозит реальный срок, трижды подумают".

Также, по мнению Лугового, следует ограничить количество банковских счетов для мигрантов. "Необходимо законодательно установить: один мигрант - один банк. Не один счет в каждом банке, а один банк на все время пребывания в России. Сегодня мигрант может открыть счета в 10 банках, и все 10 использовать как дроп. Мы должны это прекратить. Честному человеку для работы достаточно одного банка. Кроме того, необходимо, чтобы банки открывали счета мигрантам только по загранпаспортам. На сегодняшний день в банке предоставляется возможность оформить счет мигрантам по внутренним документам иностранных государств, которые наши банки не могут проверить на подлинность", - отметил депутат.

В числе его предложений - привязка ИНН физического лица к банковским операциям.

"Об этом много говорили, но тем не менее, этот вопрос не решается. Недавно представителями ЦБ было озвучено предложение о необходимости требования ИНН при открытии любого банковского счета. Поддерживаем это предложение, но считаем недостаточным. Необходимо, чтобы и каждый перевод с помощью платежной карты сопровождался указанием ИНН отправителя и получателя. "Это создаст прозрачность, которой сейчас нет. Это позволит отслеживать реальные движения денежных средств", - добавил Володин.

Вячеслав Володин Андрей Луговой Госдума Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Заграждения против БПЛА устанавливают в белгородском приграничье

Дума приняла в I чтении проект об усилении трудовых гарантий для участников СВО

Законопроект о полном госфинансировании производства мультфильмов принят в I чтении

 Законопроект о полном госфинансировании производства мультфильмов принят в I чтении

Мишустин заявил, что РФ перенаправила значительную часть экспорта энергоносителей на фоне санкций

Лавров назвал взаимовыгодной договоренность венгерской MOL и "Газпром нефти" по NIS

 Лавров назвал взаимовыгодной договоренность венгерской MOL и "Газпром нефти" по NIS

"Роскосмос" сообщил об отсутствии угрозы для космонавтов на фоне магнитной бури

 "Роскосмос" сообщил об отсутствии угрозы для космонавтов на фоне магнитной бури

Часть Крыма осталась без света из-за перегрузки электросетей

Рособрнадзор объявил минимальные баллы ЕГЭ в 2026 году

 Рособрнадзор объявил минимальные баллы ЕГЭ в 2026 году

Силы ПВО за ночь сбили 32 украинских дрона
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8191 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2507 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 52 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });