Володин поддержал предложение Лугового о новых мерах по борьбе с дропперами

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Предложения о мерах по борьбе с дропперами и, в частности, о введении уголовной ответственности для сотрудников банков следует как можно быстрее реализовать в виде закона, заявил на заседании Госдумы спикер палаты Вячеслав Володин.

"Прозвучали совершенно конкретные предложения, причем проработанные и, как мы можем уже оценить, исходя из представленных материалов, (...) чтобы дальше их реализовать в виде проектов законов. Если вы не будете возражать, давайте мы предложения поддержим Лугового", - сказал Володин и предложил рассмотреть эти инициативы либо в рамках межфракционной группы, либо "исходя из профильности в рамках комитетов".

"Давайте их поддержим, проработаем и как можно быстрее реализуем в виде законов", - сказал спикер.

Депутат от ЛДПР Андрей Луговой выступил с предложением "ввести отдельную норму, предусматривающую уголовную ответственность для сотрудников банков, которые содействуют организаторам схем с использованием дропов". Он считает, что кто-то по халатности, а кто-то осмысленно участвует в организованных преступных группах, но "если сотрудники банков будут знать, что им грозит реальный срок, трижды подумают".

Также, по мнению Лугового, следует ограничить количество банковских счетов для мигрантов. "Необходимо законодательно установить: один мигрант - один банк. Не один счет в каждом банке, а один банк на все время пребывания в России. Сегодня мигрант может открыть счета в 10 банках, и все 10 использовать как дроп. Мы должны это прекратить. Честному человеку для работы достаточно одного банка. Кроме того, необходимо, чтобы банки открывали счета мигрантам только по загранпаспортам. На сегодняшний день в банке предоставляется возможность оформить счет мигрантам по внутренним документам иностранных государств, которые наши банки не могут проверить на подлинность", - отметил депутат.

В числе его предложений - привязка ИНН физического лица к банковским операциям.

"Об этом много говорили, но тем не менее, этот вопрос не решается. Недавно представителями ЦБ было озвучено предложение о необходимости требования ИНН при открытии любого банковского счета. Поддерживаем это предложение, но считаем недостаточным. Необходимо, чтобы и каждый перевод с помощью платежной карты сопровождался указанием ИНН отправителя и получателя. "Это создаст прозрачность, которой сейчас нет. Это позволит отслеживать реальные движения денежных средств", - добавил Володин.