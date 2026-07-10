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Володин считает, что дропперство постепенно исчезает как вид мошенничества

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил значительное снижение случаев дропперства по истечении года после принятия соответствующего закона.

"Спустя год МВД отмечает: "дропперство" постепенно исчезает как вид преступления. Это свидетельствует о том, что закон работает. Создан механизм эффективного противодействия вовлечению граждан, в первую очередь подростков, в противоправную деятельность", - написал Володин в пятницу в своем канале в Мах.

Он отметил, что год назад вступил в силу федеральный закон, направленный на защиту граждан от мошенников (ФЗ от 24.06.2025 № 176-ФЗ). Им введена уголовная ответственность за приобретение и передачу банковских карт или данных счета из корыстных побуждений другим лицам, а также за совершение операций по их указанию. Этот вид преступления известен также как "дропперство".

"На момент принятия закона правоохранительные органы располагали сведениями о тысячах счетов, которые могли быть задействованы в выводе денежных средств, полученных обманным путем. По данным МВД, за год было возбуждено свыше 2000 уголовных дел по введенной федеральным законом статье Уголовного кодекса Российской Федерации "Неправомерный оборот средств платежей" (ст. 187 УК РФ)", - сообщил председатель Госдумы.

Кроме того, известно около 1500 случаев, когда владелец банковской карты или счёта, ставший дроппером, пошел на сотрудничество с полицией и помог раскрыть имена злоумышленников; при таких обстоятельствах, если преступление совершено впервые и оказано активное содействие следствию, можно избежать уголовной ответственности, отметил Володин.

Вячеслав Володин Госдума
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