Сбер зафиксировал резко возросшую стоимость услуг дропперов

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Стоимость дропперских карт за последние полтора года выросла с 5-10 тыс. рублей до 20-30 тыс. рублей, а комиссия за услуги дроппера – с 1-2% до 15-20%. Об этом заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе сессии Уральского форума "Кибербезопасность в финансах".

"Точные цифры вряд ли кто-то скажет. Единственное, что мы можем сказать про теневой рынок, в том числе про даркнет: если год-полтора назад карточки банков стоили для дропперов около 5-10 тыс. рублей, то сейчас эта цена выросла, уже 20-30 тыс. рублей. Если услуги дроппера были год назад еще 1-2%, то сейчас аж подскочили до 15-20%", - сказал он.

Дропперы (дропы) – это посредники, которые предоставляют мошенникам свои карты или банковские счета для "отмывания" похищенных денег либо обналичивают их самостоятельно. Как правило, они получают за это вознаграждение, однако в ряде случаев могут быть введены в заблуждение и не знать, что стали соучастниками преступной схемы.

Банк России оценивает число людей, которые ежемесячно становятся дропперами, в 80 тыс. человек. Нерезиденты, по данным ЦБ, составляют около трети от общего числа дропперов.

Закон о дропперах вступил в силу в России 5 июля. Документ устанавливает уголовную ответственность для подставных лиц, которых мошенники используют для обналичивания или перевода украденных денег. Максимальное наказание за такие преступления предполагает лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей.