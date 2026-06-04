Сбер может изменить прогноз по основным финпоказателям на 2026 год

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк по итогам второго квартала может скорректировать некоторые финансовые показатели на 2026 год, ожидания по рентабельности капитала сохранит на уровне 22%, сообщил в интервью "Интерфаксу" зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов.

"Мы на следующей неделе отчитаемся за май по РСБУ. В целом более-менее будет понятно, что мы получим за второй квартал в целом. Пока мы идем несколько лучше ожиданий, например, по рентабельности показатель выше целевого, но какие-то элементы, конечно, отклоняются от прогноза, поэтому определенные правки внесём, но они будут точечными и кардинально с точки зрения нашей цели по ROE мы реагировать не планируем", - сказал Скворцов.

Рентабельность капитала Сбербанка в I квартале 2026 года по МСФО составила 24,4%. Апрельский прогноз предполагает, что этот показатель по итогам 2026 года составит 22%.

"У нас всегда первый квартал получается выше, чем последующие, поэтому заранее обещать выше 22% мы не станем. Даже если это получится по году, это будет приятный бонус для наших акционеров и клиентов", - отметил финдиректор.

Больше всего Сбербанк сейчас беспокоит рост комиссионного дохода. "Идем с небольшим плюсом, в какие-то месяцы у нас бывает небольшой минус. Чтобы попасть в 5% роста, которые мы предполагали в начале года, проводим активную работу, но приоритетом всё равно остается общая рентабельность и лояльность клиентов, поэтому рост комиссионных доходов как отдельную цель рассматриваем с точки зрения уточнения прогноза", - добавил Скворцов.

Сбербанк ожидает роста чистого комиссионного дохода в 2026 году на 5-7% (в 2025 году этот показатель сократился на 1,1% - до 833,7 млрд рублей).

Чистая процентная маржа в 2026 году прогнозируется в районе 5,9% (в 2025 году она составила 6,2%). Стоимость риска в текущем году ожидается менее 1,4% против 1,3% в 2025 году. Достаточность общего капитала Н20.0 - 13,3%.

Сбер по итогам второго квартала также планирует обновить макроэкономический прогноз, добавил Скворцов. Ожидания по инфляции на 2026 год банк понизит с текущих 6-6,5%.

"В базовом сценарии мы закладываем на более поздний срок завершение острой фазы кризиса между Ираном и США. В этой связи будут более высокие цены на нефть, более крепкий рубль и более низкая инфляция по сравнению с тем, что мы предполагали ранее", - сказал финдиректор Сбера.