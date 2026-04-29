Сбербанк в ноябре представит новую трехлетнюю стратегию на 2027-2029 годы

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU -Сбербанк планирует в ноябре представить новую стратегию до 2029 года, сообщил на конференц-звонке зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов.

"По поводу 2027 года и дальнейших периодов, я думаю, что мы уже обсудим в рамках представления нашей стратегии 2027-2029 в ноябре 2026 года", - сказал Скворцов.

"Мы в рамках стратегии на 2027 год активно, в том числе, сейчас обсуждаем правильные инвестиции в различные направления взаимодействия с клиентом с учетом решений по этим вопросам, наверное, они значимо повлияют на то, когда мы увидим окупаемость (ряда активов непрофильного бизнеса - ИФ)", - добавил он.

Текущая стратегия Сбера на 2023-2026 годы предусматривает рентабельность капитала (ROE) свыше 22% в каждый год, норматив достаточности общего капитала Н20.0 - более 13,3%, уровень дивидендных выплат в 50% от чистой прибыли группы по МСФО.