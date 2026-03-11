В Сбербанке заявили о намерении наращивать прибыль двузначным темпом

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк сохраняет прогноз по рентабельности капитала (ROE) на 2026 год на уровне 22%, для достижения этой цели банку нужно наращивать прибыль двузначными темпами, заявил зампред правления, финансовый директор Сбера Тарас Скворцов.

"Мы в целом прогнозы наши сохраняем. Мы хотим иметь рентабельность капитала 22% и выше. Мы сейчас идем чуть лучше, у нас 24-25% в зависимости от месяца (по РСБУ в январе и феврале - ИФ). Всегда начало года у нас выдается хорошим, потому что в основном результаты начала года закладываются в конце предыдущего года с точки зрения роста портфеля, с точки зрения набора клиентской базы, инвестирования в клиентов. При этом расходы, которые мы делаем, против этих доходов, они в начале года обычно меньше", - сообщил Скворцов в эфире РБК-ТВ.

Он отметил, что банк в дальнейшем планирует поддерживать рост рентабельности.

"Я не могу сказать, что он будет настолько же высоким - 21-22% (рост прибыли в январе-феврале по РСБУ - ИФ), как сейчас имеем. Но для того, чтобы нам выполнить цель по рентабельности капитала, нам как минимум нужно расти по прибыли двузначным темпом относительно 2025 года. Меньше невозможно", - сказал финдиректор.

Сбербанк в январе-феврале 2026 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 21,4% - до 324,6 млрд рублей. Рентабельность капитала в январе-феврале текущего года выросла до 24,1% с 23,2%.

В 2025 году Сбербанк увеличил чистую прибыль по РСБУ на 8,4% - до 1 трлн 694,2 млрд рублей, по МСФО - на 7,9% - до 1 трлн 705,9 млрд рублей.