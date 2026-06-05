Сбербанк планирует в 2026 году рост прибыли на уровне двузначных цифр

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Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Прогноз по рентабельности капитала Сбербанка на 2026 год в 22% предусматривает рост чистой прибыли к 2025 году, заявил журналистам на ПМЭФ президент - председатель правления банка Герман Греф.

"Наш прогноз по рентабельности капитала - 22%. Он подразумевает рост прибыли на уровне двузначных цифр, мы, конечно, будем стараться делать все, чтобы сохранить заданные в нашей стратегии рентабельность, превысить прибыль прошлого года", - сообщил он.

Банк продолжит придерживаться политики распределения 50% прибыли на дивиденды, добавил Греф. "Пока мы не собираемся ничего менять", - сказал он.

Стратегия Сбербанка предусматривает направление на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли по МСФО за год при уровне достаточности общего капитала Н20.0 не ниже 13,3%.

Наблюдательный совет Сбербанка ранее рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2025 год в размере 37,64 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию. Всего на выплату дивидендов может быть направлено 850,2 млрд рублей, что составляет 50,5% от чистой прибыли по РСБУ с учетом событий после отчетной даты (СПОД) или 49,8% от чистой прибыли по МСФО за 2025 год.

Основным акционером Сбербанка с долей в капитале в 50% плюс 1 акция (52,32% голосов) является правительство.

Сбербанк в 2025 году увеличил чистую прибыль по РСБУ без учета СПОД на 8,4% - до 1,694 трлн рублей, с учетом СПОД - на 8,2% - до 1,683 трлн рублей. Чистая прибыль группы по МСФО в 2025 году выросла на 7,9% - до 1,706 трлн рублей.