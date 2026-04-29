Сбербанк подтвердил планы в 2026 г. заработать чистую прибыль выше 2025 г.

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк подтверждает планы в 2026 году заработать чистую прибыль выше предыдущего года, заявил финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов в ходе конференц-звонка с аналитиками.

"Что касается финансовых результатов 2026 года, то вы видите, что в первом квартале мы выросли на 16,5% и у нас рентабельность капитала сейчас на 2,4% выше нашего целевого ориентира. Конечно, для того, чтобы во второй половине года удержаться на уровне 22% плюс, нам обязательно нужно наращивать прибыль относительно 2025 года", - сказал Скворцов.

Сбербанк в первом квартале увеличил чистую прибыль по МСФО на 16,5% - до 507,9 млрд рублей, показав рентабельность капитала в размере 24,4%.

"Мы видим потенциально различные обсуждения дополнительных налогов и так далее. Поэтому сейчас давать какие-то обещания по абсолютной цифре мы не будем, тем более мы никогда не ставили цели в миллиардах рублей. Мы всегда ориентировались на рентабельность капитала. Учитывая, что наш капитал каждый квартал увеличивается, нам приходится для того, чтобы выполнять 22% (прогноз рентабельности капитала на 2026 год - ИФ), каждый квартал больше зарабатывать в абсолютном выражении", - добавил он.

"Для нас, конечно, будет очень чувствительная история с выплатой дивидендов, потому что это сразу повлияет с точки зрения давления и на процентную маржу, и в целом на доходную базу, и на прибыль, поэтому мы как раз сейчас в периоде подготовки к выплате наших рекордных дивидендов. Акционерам, конечно, это приятно, но для нас это вызов, но я уверен, что мы его пройдем", - отметил финдиректор Сбербанка.

Наблюдательный совет Сбербанка в апреле рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год в размере 37,64 руб. на одну обыкновенную и привилегированную акцию. Всего на выплату дивидендов может быть направлено 850,2 млрд рублей (49,8% от чистой прибыли по МСФО за 2025 год).