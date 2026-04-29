Сбер в новой стратегии хочет сохранить оптимальный баланс между ростом бизнеса и дивидендами

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк в новой трехлетней стратегии до 2029 года планирует сохранить оптимальный баланс между ростом бизнеса и распределением дивидендов, заявил на конференц-звонке зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов.

"Мы очень аккуратно будем это делать (оценивать разные факторы - ИФ) и будем искать оптимальный баланс между ростом бизнеса и выплатой дивидендов", - сказал он.

Он напомнил, что Сбер старается распределять избыточный капитал в виде дивидендов.

"Если в какой-то момент окажется, что у нас будет возможность заплатить больше (дивидендные выплаты свыше заложенных в стратегии 50% от прибыли - ИФ), мы такую возможность рассмотрим", - пояснил финдиректор.

Согласно действующей дивидендной политике, Сбербанк стремится распределять 50% чистой прибыли по МСФО на дивиденды при нормативе достаточности общего капитала Н20.0 более 13,3%.

"У нас третий год стратегии, и мы ровно выплачиваем 50%, и мы каждый год ровно заканчиваем третий квартал около уровня 13,3%, то есть у нас нет какого-то запаса, мы практически идеально спланировали. Поэтому мы примерно так же будем таргетировать и на 2029 год. Какие там значения получатся, давайте обсудим в ноябре - на нашем Дне инвестора, когда мы представим нашу новую стратегию (на 2027-2029 годы - ИФ)", - добавил Скворцов.

Он отметил, что многое будет зависеть от динамики ключевой ставки и планов по изменению регулирования Банком России.