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Крупные НК уже выполняют рекомендации Минэнерго по поставкам топлива на внутренний рынок

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Минэнерго завершает работу по подписанию с нефтяными компаниями соглашений для стабилизации и развития внутреннего рынка нефтепродуктов, де-факто они уже выполняются в рамках рекомендаций ведомства по отгрузке топлива, сообщил журналистам на полях ПМЭФ министр энергетики Сергей Цивилев.

"Работа по подписанию соглашений со всеми нефтяными компаниями, вошедшими в перечень правительства, будет завершена в ближайшее время. Основные положения соглашений касаются максимизации поставок топлива на внутренний рынок и сдерживание роста цен", - сказал он.

Он отметил, что обязательства в рамках подписанных договоренностей будут увязаны с рекомендациями профильного штаба ведомства.

"В настоящий момент (они) исполняются компаниями в полном объеме, что мониторится Минэнерго России в ежесуточном режиме. Соответственно, де-факто соглашения уже вступили в силу и выполняются", - подчеркнул министр.

В конце апреля правительство утвердило постановление о соглашениях для стабилизации и развития внутреннего рынка нефтепродуктов: соответствующие документы Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба должны подписать с нефтяными компаниями.

В перечень НК, с которыми профильным ведомствам предстоит заключить соглашения, вошли "Роснефть", "ЛУКОЙЛ", "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз", "Газпром", "Татнефть", ННК, "ФортеИнвест", "НефтеХимСервис", "Газпром нефтехим Салават", "ТАИФ-НК". Каждая из перечисленных владеет одним или несколькими НПЗ мощностью более 1 млн тонн в год.

Соглашениями будут регулироваться объемы обеспечения внутреннего рынка моторного топлива и розничные цены на автомобильный бензин и дизельное топливо в 2026 году с учетом ожидаемого уровня инфляции.

Накануне глава ФАС Максим Шаскольский сообщил, что с рядом нефтекомпаний такие соглашения уже подписаны.

Максим Шаскольский Минэнерго Сергей Цивилев ФАС
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