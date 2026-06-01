Вице-премьер Новак проводит совещание по ситуации на рынке топлива

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак проводит в понедельник совещание по ситуации на рынке нефтепродуктов, сообщили "Интерфаксу" три источника, знакомых с ситуацией, отметившие, что совещание началось в 17:00

Предыдущее совещание у вице-премьера состоялось менее недели назад, 26 мая. На нем он призвал к приоритетному обеспечению топливом внутреннего рынка и постоянному мониторингу на рынке нефтепродуктов.

В результате правительство с июня ввело запрет производителям на экспорт керосина сроком до 30 ноября включительно.