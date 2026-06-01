Глава Минтранса заявил об отсутствии дефицита авиакеросина в РФ

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Дефицит авиакеросина в России в настоящее время отсутствует, заявил глава Минтранса Андрей Никитин журналистам.

"На текущий момент никакого дефицита нет. В любом случае, при любой ситуации мы исходим из интересов наших авиакомпаний", - сказал Никитин.

Правительство РФ ввело временный запрет на экспорт авиакеросина, сообщила ранее в понедельник пресс-служба кабинета министров. Ограничения будут действовать пять месяцев: с 1 июня до 30 ноября 2026 года. Цель принятого решения - "обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке".

Под запрет подпадает топливо, в том числе приобретенное на биржевых торгах. Исключение - партии авиакеросина, помещенные под таможенную процедуру до вступления в силу постановления о временном ограничении, поставки в рамках межправительственных соглашений, а также топливо в технологических емкостях, используемое воздушными судами в пути следования.

В настоящее время в России действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка. Непроизводителям запрещен экспорт дизельного и судового топлив, а также прочих газойлей.