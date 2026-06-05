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"Газпром нефть" подписала топливное соглашение с Минэнерго и ФАС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" подписала топливное соглашение с Минэнерго и ФАС, сообщил глава "Газпром нефти" Александр Дюков журналистам в кулуарах ПМЭФ .

"Соглашением предусмотрен приоритет поставок моторных топлив на российский рынок и выполнение рекомендаций по производству и поставкам на внутренний рынок с учетом производственных и логистических условий. Для "Газпром нефти", как и всегда, поставки топлив на внутренний рынок являются безусловным приоритетом", - сказал он.

Ранее 5 июня глава Минэнерго Сергей Цивилев сообщил, что его ведомство завершает работу по подписанию с нефтяными компаниями соглашений для стабилизации и развития внутреннего рынка нефтепродуктов, а де-факто они уже выполняются в рамках рекомендаций ведомства по отгрузке топлива. Основные положения соглашений касаются максимизации поставок топлива на внутренний рынок и сдерживание роста цен".

В конце апреля правительство утвердило постановление о соглашениях для стабилизации и развития внутреннего рынка нефтепродуктов: соответствующие документы Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба должны подписать с нефтяными компаниями.

В перечень НК, с которыми профильным ведомствам предстоит заключить соглашения, вошли "Роснефть", "ЛУКОЙЛ", "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз", "Газпром", "Татнефть", ННК, "ФортеИнвест", "НефтеХимСервис", "Газпром нефтехим Салават", "ТАИФ-НК". Каждая из перечисленных владеет одним или несколькими НПЗ мощностью более 1 млн тонн в год.

Александр Дюков Газпром нефть Минэнерго
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