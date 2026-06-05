Чемезов призвал авиакомпании активнее контрактовать самолеты

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Авиакомпании, желающие получить новые российские самолеты в обозримые сроки, должны как можно активнее контрактовать и авансировать заказы, заявил на ПМЭФ глава "Ростеха" (контролирует ПАО "ОАК") Сергей Чемезов.

"Обращаясь ко всем владельцам авиакомпаний: если они хотят приобрести наши самолеты, они должны уже сегодня подписать контракт и проплатить авансовый платеж. Потому что иначе мы не успеем сделать эти самолеты в те сроки, которые они хотят", - сказал он.

Изготовление самолета Ил-114-300 занимает около двух лет, МС-21 и "Суперджета" - не менее 2,5 лет, пояснил он. "Вот и посчитаете: если сегодня будет подписан контракт и оплачен аванс, то в любом случае в конце 2028-го появится самолет, а если еще протянут - значит, уже 2029 год", - предупредил Чемезов.

Пока что, напомнил он, законтрактовано более 70 самолетов, включая 42 "Суперджета" (основные интересанты - "Азимут" и Red Wings), 18 МС-21 (для "Аэрофлота"), 11 Ту-214 (в том числе для спецзаказчиков) и три Ил-114-300 (для "2-го Архангельского объединенного авиаотряда"). При этом сертифицированы для серийных поставок пока только Ил-114-300 (сертификат типа получен 5 июня на ПМЭФ) и Ту-214. Старт серийного производства SJ-100 и МС-21, по последним данным, ожидается только с 2027 года.

Более 70 уже законтрактованных самолетов составляют так называемую первую партию поставок. Реализация второй партии гражданских авиалайнеров до 2035 года требует фондирования в объеме более 3 трлн рублей, сообщал замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков. Количество самолетов, которые может произвести только ОАК (без учета мощностей второго крупнейшего в России авиапредприятия - УЗГА - ИФ), предварительно оценивается в 570 единиц, уточнял директор по управлению программами гражданской авиации ОАК Олег Богомолов.