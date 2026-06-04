ОАК отметила потенциальный интерес Китая к российским системам SJ-100 и МС-21

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Китайским авиапроизводителям в перспективе могут быть интересны системы самолетов SJ-100 и МС-21, созданные в рамках импортозамещения, заявил глава ПАО "ОАК" Вадим Бадеха в интервью РБК-ТВ.

"Мы считаем, что следующий этап нашего (с Китаем - ИФ) сотрудничества - это те системы, которые мы создали в рамках импортозамещения "Суперджета" и МС-21, и возможно будут созданы при создании широкофюзеляжного самолета, будут интересны нашим китайским партнерам в их проектах", - сказал Бадеха.

Он подчеркнул, что работу над созданием широкофюзеляжного самолета Россия теперь ведет самостоятельно - без участия китайских партнеров.

"Мы создаем полностью наш самолет. У нас с Китаем опыт сотрудничества, который был, и по широкому, и по узкому фюзеляжу, скажем так, взаимно нас обогатил. Но на этапе создания уже конкретных опытных образцов и запуска в серию Китай пошел по пути, по которому в свое время пошли и мы - то есть полного заимствования существующих, уже производящихся западных систем и агрегатов", - пояснил глава ОАК.

По его словам, сегодня все самолеты, которые производятся в Китае, "на 90% состоят из западного оборудования - так же, как у нас было в свое время с "Суперджетом" и МС-21". Этот путь он назвал "неоднозначным".

Работа над созданием российско-китайского широкофюзеляжного пассажирского самолета CR929 велась в течение нескольких лет, однако из-за санкций против РФ стороны решили изменить формат сотрудничества с совместного производства на заказчик - исполнитель.