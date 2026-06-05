ЦБ РФ выступает за сохранение лимита по количеству карт в одном банке

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - ЦБ выступает за сохранение во втором пакете мер против кибермошенничества положения, которое ограничивает количество карт у клиента в одном банке, заявила журналистам директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

Законопроект "Антифрод-2" (№ 1110676-8), принятый Госдумой в первом чтении в феврале, предусматривает ограничение общего числа банковских карт у одного человека лимитом в 20 штук, при этом не более 5 карт от одного банка. В конце мая глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский сообщал, что положение об ограничении в пяти карт в одном банке исключено из текста проекта ко второму чтению.

"Пока это очередная версия законопроекта, и посмотрим в какой редакции документ пройдет, потому что есть как сторонники, так и участники, которые не поддерживают эту инициативу. Но наша позиция - о целесообразности введения порогового значения как в периметре одного банка, так и во всех банках, в которых обслуживается клиент", - сказала Бакина журналистам в кулуарах ПМЭФ-2026.

"Сейчас идут очень активные дискуссии, и здесь несколько регуляторов вовлечено: и правоохранительные органы, и участники рынка. Здесь действительно важно найти правильную законодательную конструкцию", - добавила она.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в феврале заявляла, что ЦБ РФ готов обсуждать смягчение планируемой к введению нормы, которая лимитирует количество карт одного банка у конкретного пользователя. При этом она предлагала увеличить лимит вдвое, с 5 до 10 карт в одном банке.

Ожидается, что второй пакет антифрод-мер будет рассмотрен депутатами во втором чтении 9 июня, сообщил Боярский.