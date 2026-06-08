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Депутаты ГД при доработке антифрод-законопроекта убрали лимит на число карт в одном банке

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по информационной политике доработал ко второму чтению законопроект, который усиливает антифрод-требования к банкам: в итоговой версии депутаты оставили лимит в 20 платежных карт на человека, отказавшись от подлимита в 5 карт на один банк, а также дали банкам право задерживать на срок до шести часов уже подтвержденные клиентом переводы.

Документ (№ 1110676-8) правительство РФ внесло в парламент в декабре 2025 г. Одобренные комитетом депутатские поправки ко второму чтению были опубликованы в базе данных парламента в пятницу вечером.

В первом чтении предлагалось установить для физлица сразу два лимита на платежные карты. Оператор по переводу денежных средств (банк) не вправе был бы предоставить одному клиенту - физлицу более пяти карт, а всеми операторами одному человеку могло быть предоставлено не более 20 карт. Иное количество карт мог определить ЦБ.

Ко второму чтению подлимит о наличии не более пяти карт в одном банке из законопроекта убран. Осталось только общее ограничение: физлицу всеми операторами в совокупности может быть предоставлено не более 20 платежных карт, с использованием которых совершаются переводы денежных средств. Случаи, когда у человека может быть больше 20 таких карт, сможет устанавливать ЦБ.

Доработанная версия также прямо обязывает оператора отказать клиенту в выдаче карты, если это приведет к превышению лимита. Перед выдачей карты оператор должен запросить в Единой системе учета платежных карт информацию о том, не достигнут ли уже предельный размер. Оператором этой системы во втором чтении назначен оператор национальной системы платежных карт (НСПК), в первоначальной версии его должен был определить ЦБ.

Доработанный законопроект также дает банкам право задержать уже подтвержденный клиентом денежный перевод на срок до шести часов. Речь о ситуации, когда банк ранее приостановил операцию как подозрительную, а клиент подтвердил распоряжение или инициировал повторную операцию: в течение шести часов с момента подтверждения оператор по переводу денежных средств вправе не принимать распоряжение к исполнению. По истечении этого срока банк обязан исполнить распоряжение, если нет иных предусмотренных законом оснований этого не делать. Норма не затрагивает уже действующее правило о двухдневной приостановке перевода при поступлении данных от ЦБ.

Нормы о лимите карт, согласно тексту ко второму чтению, должны вступить в силу с 1 сентября 2027 г. Шестичасовое ограничение на перевод - с 1 марта 2027 г.

Законопроект планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании Госдумы во вторник.

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