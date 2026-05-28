Поиск

Россиянам разрешат иметь не более 20 банковских карт на человека

При этом из законопроекта "Антифрод-2" исключат ограничение на число карт одного банка

Россиянам разрешат иметь не более 20 банковских карт на человека
Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Ко второму чтению законопроекта о мерах противодействия кибермошенничеству, так называемому "Антифрод-2", внесена поправка, ограничивающая 20-ю количество банковских карт, которые сможет оформить гражданин.

"Во втором пакете "Антифрода-2" мы устанавливаем, что одному клиенту может быть предоставлено всеми банками не более 20 карт. Исключены положения о том, что в одном банке у клиента может быть не более 5 платежных карт", - заявил на заседании комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи его председатель Сергей Боярский.

По его словам, будет возможно открытие всех 20 карт в одном банке.

"Установлено, что единая система учета платежных карт будет содержать сведения о номерах и видах платежных карт, о количестве таких карт у одного клиента", - отметил глава комитета.

В марте, комментируя эти законодательные инициативы, глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила: "Мы считаем, что суммарно во всех банках человек должен будет иметь не больше 20 карт. Мне кажется, это достаточно много, но мы прислушались к вашим замечаниям. Мы изначально предлагали, чтобы в одном банке это было пять карт, сейчас мы считаем, что может быть 10 карт. Это важно для некоторых случаев, приводились примеры и многодетных семей, детские карты. Также мы считаем, что могут быть изменения для видов карт с низким потенциалом использования в дропперстве".

Сергей Боярский Эльвира Набиуллина Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава Минэнерго Цивилев заявил, что экспорт ДТ и керосина пока продолжается

Камазовский Natcar провел первую беспилотную перевозку на тягачах между РФ и Казахстаном

 Камазовский Natcar провел первую беспилотную перевозку на тягачах между РФ и Казахстаном

Россиянам разрешат иметь не более 20 банковских карт на человека

 Россиянам разрешат иметь не более 20 банковских карт на человека

Казахстан и Россия подписали соглашение по строительству АЭС и его финансированию

 Казахстан и Россия подписали соглашение по строительству АЭС и его финансированию

В выборах в Госдуму в сентябре смогут участвовать без сбора подписей 12 партий

 В выборах в Госдуму в сентябре смогут участвовать без сбора подписей 12 партий

Ракеты "Союз-5" доработаны после испытаний и будут запущены в 2027 году

 Ракеты "Союз-5" доработаны после испытаний и будут запущены в 2027 году

Застрявшим в Анталье тысячам пассажиров Air Anka продлевают проживание в отелях

Рыбаков и Колесников подали иск к Польше

 Рыбаков и Колесников подали иск к Польше

Сервис X-Compliance "Интерфакса" стал единственным российским решением, включенным в согласованные Росфинмониторингом рекомендации для оценки странового риска

Шойгу обвинил продовольственную программу ООН в невыполнении обязательств перед РФ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9618 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2366 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов