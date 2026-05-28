Россиянам разрешат иметь не более 20 банковских карт на человека

При этом из законопроекта "Антифрод-2" исключат ограничение на число карт одного банка

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Ко второму чтению законопроекта о мерах противодействия кибермошенничеству, так называемому "Антифрод-2", внесена поправка, ограничивающая 20-ю количество банковских карт, которые сможет оформить гражданин.

"Во втором пакете "Антифрода-2" мы устанавливаем, что одному клиенту может быть предоставлено всеми банками не более 20 карт. Исключены положения о том, что в одном банке у клиента может быть не более 5 платежных карт", - заявил на заседании комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи его председатель Сергей Боярский.

По его словам, будет возможно открытие всех 20 карт в одном банке.

"Установлено, что единая система учета платежных карт будет содержать сведения о номерах и видах платежных карт, о количестве таких карт у одного клиента", - отметил глава комитета.

В марте, комментируя эти законодательные инициативы, глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила: "Мы считаем, что суммарно во всех банках человек должен будет иметь не больше 20 карт. Мне кажется, это достаточно много, но мы прислушались к вашим замечаниям. Мы изначально предлагали, чтобы в одном банке это было пять карт, сейчас мы считаем, что может быть 10 карт. Это важно для некоторых случаев, приводились примеры и многодетных семей, детские карты. Также мы считаем, что могут быть изменения для видов карт с низким потенциалом использования в дропперстве".