ЦБ готов обсуждать повышение планируемого лимита по числу карт в одном банке с 5 до 10

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ готов обсуждать смягчение планируемой к введению нормы, которая лимитирует количество карт одного банка у конкретного пользователя, подняв планку вдвое, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Мы слышим два типа вопросов. Первый - зачем ограничивать, человеку важно в нескольких банках, он хочет быть в разных банках, иметь везде много карт разного типа, еще привязанных карт родственников, поэтому очень много. С другой стороны, мы слышим, что и 10 много, 20 много. Вот мы предложили - это наше было предложение - общее ограничение карт 20 и в конкретном банке 5. Мы сейчас готовы были под воздействием дискуссии, которая проходит - а в Госдуме готовится этот закон к принятию - посмотреть вариант, чтобы лимит в одном банке был около 10, потому что важно, чтобы добросовестные граждане не попали под это ограничение", - сказала она на пленарной сессии форума "Кибербезопасность в финансах".

Набиуллина отметила, что важно соблюдать баланс между эффективностью мер борьбы с мошенничеством и защитой добросовестных граждан от возможной потери удобства в сервисах.

"Наверное ещё вернёмся к обсуждению, но здесь мы должны проявить некоторую гибкость и посмотреть, как нам всё-таки обеспечить права людей добросовестных. Уже 20 карт как общее ограничение, на мой взгляд, серьёзно снизит возможность открывать по сотне, по тысяче карт на одного дроппера. То есть это приведёт всё равно к удорожанию этих дроп-комплектов", - отметила Набиуллина.

Глава ВТБ Андрей Костин раскритиковал суммарный лимит в 20 карт на человека, который прописан в рассматриваемом сейчас законопроекте, как избыточный.

"Скажите, а кто придумал 20 карт на человека? Здесь честные люди сидят, руки поднимите, у кого больше 20 карт. Ни у кого нет. Зачем столько, они даже в бумажник не влезут. Зачем 20? Я понимаю, что закон уже идет, наверное, уже не поменять. А кто это придумал, столько много?", - отметил глава ВТБ.

Председатель ЦБ заметила, что некоторые банки считают, что 20 карт на человека - это мало. "Ну вот для дроппов как раз они и идут. (...) Это странная вещь", - сказал Костин. "По тому, как аудитория отреагировала, вы, пожалуй, где-то правы", - согласилась глава Банка России.

Госдума ранее в феврале приняла в первом чтении второй пакет поправок, направленных на борьбу с онлайн и телефонным мошенничеством; в нем два десятка инициатив. В числе этих мер - ограничение числа банковских карт: не более 20 на одного человека, "если иное количество не определено Советом директоров Банка России" (не более пяти карт в одном банке).

